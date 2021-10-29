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İstanbul Muhafızları'nın ikinci filmi sinemalarda

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Giriş: 29.10.2021 12:58
Tüm bölümleri MinikaGO'da yayınlanan “İstanbul Muhafızları” çizgi filminin çocuklar tarafından çok sevilen karakterleri, ikinci kez beyazperdeye konuk oluyor. Serinin ilk filmi “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi” 5 Ekim 2018’de vizyona girmiş ve büyük ilgi görmüştü. Yeni yapım “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları” ise 29 Ekim 2021 tarihinde çocuklarla buluşuyor..
İstanbul Muhafızları’nın ikinci filmi sinemalarda
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