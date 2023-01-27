27 Ocak 2023, Cuma
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İsmail Demir'den bomba paylaşım: Savunma sanayiimizde her şey YERLİ yerinde
Türkiye’nin savunma alanında son 20 yılda ettiği kazanımlara dair önemli bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Ülkemizin düşünen ve üreten beyinlerine güveniyor, güçlenen savunma sanayiimizle yarınlarımıza birlikte adım atıyoruz.” ifadelerine yer verdi. Sarsıcı etkiye sahip bir videoyu da mesajına ekleyen Demir, “Savunma sanayiimizde her şey YERLİ yerinde” dedi.