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İnsansız Kara Aracı "ACROB" göreve başladı! İKA'lar yüksek hareket kabiliyetine sahip

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Giriş: 30.09.2021 13:35
İnsansız hava araçlarından sonra insansız kara araçları da kahraman Mehmetçiğin en büyük destekçisi olacak. Milli Savunma Bakanlığı, İnsansız Kara Aracı "ACROB"un kullanılmak üzere birliklerine gönderildiğini duyurdu. İKA'lar muharebelerde girilemeyen, gözetlenemeyen ve müdahale edilemeyen bölgelerde kullanılacak.
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ACROB göreve başladı!
"ACROB" göreve başladı!
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