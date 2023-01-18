18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları İnovasyon ve Teknoloji Takımları Merkezi açıldı

İnovasyon ve Teknoloji Takımları Merkezi açıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2023 16:36
İstanbul Sancaktepe İnovasyon ve Teknoloji Takımları Merkezi açıldı. Onlarca ortaokul ve lise öğrencisi ise geliştirdikleri ürünleri sergileyip tanıtımını yaptı.
İnovasyon ve Teknoloji Takımları Merkezi açıldı
İnovasyon ve Teknoloji Takımları Merkezi açıldı
Telefonu sıfırlamak işe yarıyor mu?
Telefonu sıfırlamak işe yarıyor mu?
Togg ABD’de gönülleri fethetti!
Togg ABD'de gönülleri fethetti!
Cam duvar tehdidi! Evler izlenebilir
"Cam duvar" tehdidi! Evler izlenebilir
Togg’dan yeni tasarım! Beyond X ABD’de tanıtıldı
Togg'dan yeni tasarım! Beyond X ABD'de tanıtıldı
Gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet
Gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet
SİPER 100 kilometre öteden vurdu
SİPER 100 kilometre öteden vurdu
TUSAŞ Genel Müdürü A Haber’de
TUSAŞ Genel Müdürü A Haber'de
AKINCI’dan nokta atış
AKINCI’dan nokta atış
SpaceX yeni uydusunu böyle fırlattı
SpaceX yeni uydusunu böyle fırlattı
Dünya yeni enerjinin eşiğinde
Dünya yeni enerjinin eşiğinde
ANKA-3’ün özellikleri neler?
ANKA-3’ün özellikleri neler?
Daha Fazla Video Göster