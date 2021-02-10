İlk uzay yolcusuna ne isim verilecek? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yanıtladı

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay hamlesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Türkiye'yi uzayda bir üst lige taşımayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Varank uzay insanlarına Türkçe isim verilmek istendiğini de dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay hamlesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Türkiye'yi uzayda bir üst lige taşımayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Varank uzay insanlarına Türkçe isim verilmek istendiğini de dile getirdi.

TÜRK UZAY YOLCULUĞUNA TÜRKÇE İSİM ARIYORUZ

Astronot ismi hakkında; Dünya en çok bilinen astronot ve kozmonot ismi. Evet biz de burada gerçekten Türkçe bir isim bulmak istiyoruz. Madem vatandaşımızı göndereceğiz, madem yatırım da yapacağız. 2 yıl eğitim alması lazım. Gençler ve çocuklar için rol model olacak. Türkiye'nin önüne koyacağımız rol modelinin de Türkçe isimli olması gerekir. Türkiye'yi uzayda bir üst lige taşımak amacındayız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzında kendine çok güveniyor olması ve vatandaşına aşılıyor olması çok önemli. Türkiye gayret ederse başaramayacağı hiçbir şey yok. Bilim insanlarımıza çok güveniyor. Uzay hepimizin ilgisini çekiyor ama özellikle gençlerin ilgisini çekiyor.

Sadece parayla bir takım işler olmuyor. Siyasi sahiplenme çok önemli. Devletimizin Başkanının sahipleniyor olması hem bize motivasyon sağlıyor hem de işleri kolaylaştırıyor. Bunu yarış olarak görüyoruz ve sorumluluk olarak görüyoruz.