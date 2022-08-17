17 Ağustos 2022, Çarşamba
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İHA’lar “Yeşil Vatan”ı koruyor
Yerli ve milli insansız hava araçları, terörle mücadele operasyonlarından Mavi Vatan savunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiriyor. İHA'lar 2020'den beri orman yangınlarıyla mücadelede de kullanılıyor. İnsansız hava araçları sayesinde hem alevlere kısa sürede müdahale ediliyor, hem de ekipler daha verimli şekilde koordine ediliyor.