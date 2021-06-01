- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
HÜRKUŞ tüm hünerlerini sergiledi! Havada nefes kesen anlar
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatına katıldı. TUSAŞ'ın özgün ürünleri arasında yer alan HÜRKUŞ'un yeni versiyonu HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU), uçuş gösterisi düzenleyerek görücüye çıktı. İlk kez uçuş gösterisi düzenleyerek dikkatleri üzerine toplayan HÜRKUŞ HYEU, pilotların eğitimlerinde kullanılacak.