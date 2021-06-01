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HÜRKUŞ tüm hünerlerini sergiledi! Havada nefes kesen anlar

DHA
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Giriş: 01.06.2021 14:09
Güncelleme:01.06.2021 14:19
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatına katıldı. TUSAŞ'ın özgün ürünleri arasında yer alan HÜRKUŞ'un yeni versiyonu HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU), uçuş gösterisi düzenleyerek görücüye çıktı. İlk kez uçuş gösterisi düzenleyerek dikkatleri üzerine toplayan HÜRKUŞ HYEU, pilotların eğitimlerinde kullanılacak.
HÜRKUŞ tüm hünerlerini sergiledi!
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