Hem uçuyor, hem karada gidiyor! Fiyatı 599 bin dolar

Bir zamanlar hayalin ötesine geçemeyen teknolojiler, birer birer gerçek oluyor. Onlardan biri de, uçan arabalar. Amerika’da seri üretime başlandı ve talep yoğunluğu yaşanıyor. O arabalardan birine sahip olabilmenin bedeli ise, tam 599 bin dolar.