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HAVELSAN'dan yeni yerli ve milli uçuş simülatörü

A Haber
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Giriş: 15.10.2021 14:05
Güncelleme:15.10.2021 14:05
HAVELSAN, pilotlara uçuş eğitimi verilmesi amacıyla Airbus A320 üretti. Pilotlar eğitimlerini artık bu simülatör ile yapacak. Simülatöründe tüm hava şartları tecrübe ediliyor. Uçuşta yaşanacak tüm durumlar simülasyonda mevcut bulunuyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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