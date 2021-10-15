15 Ekim 2021, Cuma
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HAVELSAN'dan yeni yerli ve milli uçuş simülatörü
HAVELSAN, pilotlara uçuş eğitimi verilmesi amacıyla Airbus A320 üretti. Pilotlar eğitimlerini artık bu simülatör ile yapacak. Simülatöründe tüm hava şartları tecrübe ediliyor. Uçuşta yaşanacak tüm durumlar simülasyonda mevcut bulunuyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.