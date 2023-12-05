05 Aralık 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Görme engelli Zülal Togg’un gözleri oldu! İlk kez bir araba görebiliyor
Görme engelli Zülal Tannur, kendi engelinden yola çıkarak "From Your Eyes" adlı bir uygulama geliştirdi. Yapay zeka destekli uygulama görme engellilerin yaptıkları seyahatlerinde onlara yardımcı oluyor. Zülal Tannur yerli ve milli Toog için geliştirdiği o projeyi anlattı. İşte detaylar...