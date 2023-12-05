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Görme engelli Zülal Togg’un gözleri oldu! İlk kez bir araba görebiliyor

A Haber
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Giriş: 05.12.2023 14:03
Görme engelli Zülal Tannur, kendi engelinden yola çıkarak "From Your Eyes" adlı bir uygulama geliştirdi. Yapay zeka destekli uygulama görme engellilerin yaptıkları seyahatlerinde onlara yardımcı oluyor. Zülal Tannur yerli ve milli Toog için geliştirdiği o projeyi anlattı. İşte detaylar...
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