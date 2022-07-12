12 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Galatasaray'da Sergio Oliveira ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da Sergio Oliveira ilk antrenmanına çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2022 18:44
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti. Yeni transfer Sergio Oliveira, Sarı-Kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Sergio Oliveira sahaya indi
Sergio Oliveira sahaya indi
Aylarca havada kalabilecek
Aylarca havada kalabilecek
Gelecekte hangi cihazlar olacak?
Gelecekte hangi cihazlar olacak?
7 Bayraktar AKINCI TİHA bir arada
7 Bayraktar AKINCI TİHA bir arada
ABD Bayraktar TB2’lerin kopyasını üretti
ABD Bayraktar TB2’lerin kopyasını üretti
YAVUZ tamam sıra BORAN
YAVUZ tamam sıra BORAN
Sivas’ta yerli alaşım üretimi başladı
Sivas'ta "yerli alaşım" üretimi başladı
TEKNOFEST Girişim Programı tanıtıldı!
TEKNOFEST Girişim Programı tanıtıldı!
Gökyüzü tutkunlarının yeni durağı Van!
Gökyüzü tutkunlarının yeni durağı Van!
Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar
Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar
İhtiyaç mı, gösteriş mi?
İhtiyaç mı, gösteriş mi?
Milli Muharip Uçak’ta son durum ne?
Milli Muharip Uçak'ta son durum ne?
Daha Fazla Video Göster