22 Nisan 2022, Cuma
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Elon Musk’ın rakipleri Türkiye’de yetişiyor! İlk yerli Metaverse için hareket geçtiler
İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyetini sürdüren İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri birbirinden farklı projelere imza atıyor. Gençler şimdi de ilk yerli Metaverse için harekete geçti. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları aktardı.