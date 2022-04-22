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Elon Musk’ın rakipleri Türkiye’de yetişiyor! İlk yerli Metaverse için hareket geçtiler

A Haber
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Giriş: 22.04.2022 16:39
İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyetini sürdüren İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri birbirinden farklı projelere imza atıyor. Gençler şimdi de ilk yerli Metaverse için harekete geçti. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları aktardı.
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