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Elon Musk yapay zeka şirketi kurdu! Yapay zeka insanlığın sonu mu?

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Giriş: 13.07.2023 10:53
Güncelleme:13.07.2023 10:59
Milyarder iş adamı Elon Musk " X.AI" adlı bir yapay zeka şirketi kurduğunu açıkladı. Musk'ın bu dev adımının yankıları sürerken Hindistan'da bir şirket yapay zeka sistemi kullanması sebebiyle çok sayıda kişiyi işten çıkardı.
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