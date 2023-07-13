Elon Musk yapay zeka şirketi kurdu! Yapay zeka insanlığın sonu mu?

Milyarder iş adamı Elon Musk " X.AI" adlı bir yapay zeka şirketi kurduğunu açıkladı. Musk'ın bu dev adımının yankıları sürerken Hindistan'da bir şirket yapay zeka sistemi kullanması sebebiyle çok sayıda kişiyi işten çıkardı.

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