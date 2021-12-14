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Elektrikli araçlar için hızlı şarj cihazı

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Giriş: 14.12.2021 16:30
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde, elektrikli araçlar için hızlı şarj imkanı sağlayan cihaz geliştirildi. Detaylar A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğu Doç. Dr. Erdal Çetkin aktardı.
Elektrikli araçlar için hızlı şarj cihazı
Elektrikli araçlar için hızlı şarj cihazı
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