14 Aralık 2021, Salı
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Elektrikli araçlar için hızlı şarj cihazı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde, elektrikli araçlar için hızlı şarj imkanı sağlayan cihaz geliştirildi. Detaylar A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğu Doç. Dr. Erdal Çetkin aktardı.