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EBA’ya siber saldırıyı kimler neden yaptı? EBA neden hedef alındı?

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Giriş: 24.09.2020 10:48
Güncelleme:24.09.2020 11:40
Milli Eğitim Bakanlığı EBA sistemine yönelik siber saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Peki bu siber saldırılar nasıl yapılıyor ve ne amaçlanıyor? Sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı EBA sistemine yönelik siber saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Peki bu siber saldırılar nasıl yapılıyor ve ne amaçlanıyor? Sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GENELDE 2 NEDENİ VAR
Sanlav "Bu saldırıyı yapan kişi henüz tespit edilemediği için neden yapıldığı da muğlak. Genelde 2 nedeni olabilir e-ticaret sitelerine işleyişini durdurmak ya da kendini göstermek isteyen bir takım gençler hackerlar söz sahibi olabilmek adına tamamen terörist bir eylemdir bu gibi eylemlerde bulunabiliyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığından EBA açıklaması: Siber saldırıya uğradık SON DAKİKA: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN EBA AÇIKLAMASI: SİBER SALDIRIYA UĞRADIK

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