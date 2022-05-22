Dünya medyasının Google zaferi: Maliyetsiz haber yoktur!

Medya şirketlerinin yıllardın Google ve Facebook ile ilgili şikayetleri sonuç veriyor. İspanya’nın ardından Avustralya, Fransa, Kanada’da Google, telif hakkı anlaşmaları yapmak zorunda kaldı.

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