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Dünya medyasının Google zaferi: Maliyetsiz haber yoktur!

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Giriş: 22.05.2022 09:23
Medya şirketlerinin yıllardın Google ve Facebook ile ilgili şikayetleri sonuç veriyor. İspanya’nın ardından Avustralya, Fransa, Kanada’da Google, telif hakkı anlaşmaları yapmak zorunda kaldı.
Dünya medyasının Google zaferi DÜNYA MEDYASININ GOOGLE ZAFERİ

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Dünya medyasının Google zaferi
Dünya medyasının Google zaferi
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