22 Mayıs 2022, Pazar
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Dünya medyasının Google zaferi: Maliyetsiz haber yoktur!
Medya şirketlerinin yıllardın Google ve Facebook ile ilgili şikayetleri sonuç veriyor. İspanya’nın ardından Avustralya, Fransa, Kanada’da Google, telif hakkı anlaşmaları yapmak zorunda kaldı.