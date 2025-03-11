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Dijitalde ABD-Avrupa savaşı mı? X’e siber saldırıyı Ukrayna mı yaptı?

Dijitalde ABD-Avrupa savaşı mı? X'e siber saldırıyı Ukrayna mı yaptı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 12:38
Dün Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e zaman zaman erişim problemi yaşanmıştı. Elon Musk, saldırılarının Ukrayna kaynaklı olduğunu açıkladı bu durum kimilerine göre ABD Avrupa savaşının dijital dünyada başladığı yönünde yorumlandı. Dijital medya uzmanı ümit sanlav A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Dijitalde ABD-Avrupa savaşı mı? X’e siber saldırıyı Ukrayna mı yaptı?
Dijitalde ABD-Avrupa savaşı mı?
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