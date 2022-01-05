05 Ocak 2022, Çarşamba
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Dijital platformlarla gelen tehdit!
Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle birçok alışkanlığımız değişti. Dijital platformlara olan ilgi de arttı. Hal böyle olunca bazı tehlikeler ortaya çıktı. Üretilen film ve içerikler ise özellikle gençlerin ruh sağlığını, düşüncelerini ve inançlarını tehdit etmeye başladı.