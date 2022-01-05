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Dijital platformlarla gelen tehdit!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2022 16:49
Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle birçok alışkanlığımız değişti. Dijital platformlara olan ilgi de arttı. Hal böyle olunca bazı tehlikeler ortaya çıktı. Üretilen film ve içerikler ise özellikle gençlerin ruh sağlığını, düşüncelerini ve inançlarını tehdit etmeye başladı.
Dijital platformlarla gelen tehdit!
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