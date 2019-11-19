Cep telefonuyla banyoya girdi elektrik akımına kapıldı |Video

Hollanda'da 13 yaşındaki bir kız telefonuyla birlikte banyoya girdi. Şarj kablosu yanlışlıkla suya değince elektrik akımına kapıldı ve hafızasını kaybetti.

Hollanda'da 13 yaşındaki kız çocuğu 'büyük olasılıkla telefonun takılı olduğu şarj cihazının suyla temas etmesi nedeniyle' elektrik akımına kapıldı.

Kız çocuğunun çığlıkları üzerine banyoya koşan annesi, onu baygın halde ve kasılma içerisinde buldu. Telefonu şarj cihazından çıkaran anne, kızını banyodan dışarı taşıdı.

HAFIZASINI KAYBETTİ

Telefonu tuttuğu sağ eli ile karnında yanıklar oluşan kız çocuğu, kaza sonrası hafızasını kaybetti. Beverwijk Kızılhaç Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kaza anına ilişkin hiçbir şey hatırlamadı. Hekimlere göre, Hollandalı kız çocuğunun yaralanmasına, telefon bataryası değil suyla temas sonucu şarj aleti neden oldu.