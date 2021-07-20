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Casus yazılım yüklendiği nasıl anlaşılır? Uzaktan casus yazılım yüklenir mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2021 14:52
İsrail merkezli bir şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım aracılığıyla, küresel çapta gazeteci, aktivist, avukat ve siyasilerin hedef alındığı öne sürüldü. Gizliliğin tehdit altında olmasına rağmen, İsrailli şirket hakkındaki suçlamaları reddetti. Şirket, terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere teknoloji hizmeti verdiğini ileri sürdü. Telefonlara casus yazılım nasıl yükleniyor? Uzaktan casus yazılım yüklenir mi? Gelişmeleri Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan A Haber canlı yayında anlattı.
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Uzaktan casus yazılım yüklenir mi?
Uzaktan casus yazılım yüklenir mi?
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