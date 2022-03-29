29 Mart 2022, Salı
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CANİK Malezya'da gövde gösterisi yaptı! Sahne Türk silahının
Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren hafif silah üreticilerinden CANiK Malezya'da 28-31 Mart'ta düzenlenen 17'nci Defence Service Asia (DSA) ve National Security (NATSEC) Asia 2022 fuarına katıldı. Malezya'daki fuara Türk şirketlerin yoğun katılım sağladığı bildirildi.