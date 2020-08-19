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Bayraktar SİHA'ların gururlandıran tesadüfü

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Giriş: 19.08.2020 22:13
Güncelleme:19.08.2020 22:18
Bayraktar TB2 SİHA, görev yerine giderken yolda Jandarma SİHA'sıyla karşılaştı. O anları görüntüsünü Türk Polis Teşkilatı sosyal medya hesabından paylaştı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da bu güzel tesadüfü alıntılayarak "Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez..." mesajını verdi.

Türk Polis Teşkilat, Bayraktar TB2 SİHA'nın görev yerine giderken yolda Jandarma SİHA'sıyla karşılaştığı anların görüntülerini sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bayraktar TB2 SİHA'mız görev yerine giderken yolda @jandarma'mızın SİHA'sıyla karşılaştı" ifadelerine yer verildi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da bu güzel tesadüfü alıntılayarak "Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez..." mesajını verdi.

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