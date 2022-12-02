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Bayraktar Akıncı 'TOLUN Minyatür Bomba' ile vurdu: 26 bin feet'ten 30 km'deki hedefe tam isabet

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Giriş: 02.12.2022 19:01
Güncelleme:02.12.2022 19:15
Milli TİHA Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA'dan atılan TOLUN Minyatür Bomba ile gerçekleştirdiği test atışında hedefini tam isabetle vurdu. TOLUN, GPS/INS güdümü sayesinde 26 bin feet irtifadan, 30 kilometredeki hedefi imha etti.
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