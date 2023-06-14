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Bayraktar AKINCI TİHA ‘HGK’ ile tam isabet vurdu

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Giriş: 14.06.2023 22:17
Güncelleme:14.06.2023 22:18
Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir insansız hava aracından atılan Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu. İşte gurur veren o anlar...
AKINCI ‘HGK’ ile tam isabet vurdu
AKINCI ‘HGK’ ile tam isabet vurdu
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