14 Haziran 2023, Çarşamba
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Bayraktar AKINCI TİHA ‘HGK’ ile tam isabet vurdu
Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir insansız hava aracından atılan Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu. İşte gurur veren o anlar...