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Başkent'te Teknofest heyecanı! Teknoloji ve bilim meraklıları TEKNOFEST'e büyük ilgi gösteriyor

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 11:23
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST heyecanı dördüncü gününde de devam ediyor. Teknoloji ve bilim meraklıları yerli ve milli olarak üretilen teknolojik araçlara yoğun ilgi gösteriyor. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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