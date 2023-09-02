Başkent'te Teknofest heyecanı! Teknoloji ve bilim meraklıları TEKNOFEST'e büyük ilgi gösteriyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST heyecanı dördüncü gününde de devam ediyor. Teknoloji ve bilim meraklıları yerli ve milli olarak üretilen teknolojik araçlara yoğun ilgi gösteriyor. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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