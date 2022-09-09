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BAE Bayraktar TB2'ye talip! Abu Dabi yönetimi Türkiye'den 120 SİHA istedi

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Giriş: 09.09.2022 15:51
Güncelleme:09.09.2022 15:53
Tüm dünyanın adından söz ettiği yerli ve milli üretim SİHA Bayraktar TB2'ye Birleşik Arap Emirlikleri de talip oldu. BAYKAR ile görüşmeleri sürdüren Abu Dabi yönetiminin toplu bir şekilde 120 Bayraktar TB2 almak istediği öğrenildi. Bayraktar SİHA'lar şu ana kadar 24 ülkeye ihraç edildi.
BAE Bayraktar TB2’ye talip!
BAE Bayraktar TB2'ye talip!
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