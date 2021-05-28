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ATAK helikopterine yeni özellik! ASELSAN'dan müthiş teknoloji
Güvenlik güçlerinin etkin olarak kullandığı T129 Atak helikopteri, dost-düşman platformları ASELSAN'ın ürettiği cihazla tanıyacak. ASELSAN ürünü IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihaz T129 Atak helikopterine entegre edildi ve testleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. ATAK helikopteri bu sayede dostu düşmanı birbirinden ayıracak.