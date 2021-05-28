28 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları ATAK helikopterine yeni özellik! ASELSAN'dan müthiş teknoloji

ATAK helikopterine yeni özellik! ASELSAN'dan müthiş teknoloji

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2021 11:48
Güvenlik güçlerinin etkin olarak kullandığı T129 Atak helikopteri, dost-düşman platformları ASELSAN'ın ürettiği cihazla tanıyacak. ASELSAN ürünü IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihaz T129 Atak helikopterine entegre edildi ve testleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. ATAK helikopteri bu sayede dostu düşmanı birbirinden ayıracak.
ATAK helikopterine yeni özellik!
ATAK helikopterine yeni özellik!
270 milyon dolarlık sözleşme
270 milyon dolarlık sözleşme
Türkiye 3 petrol kuyusu keşfetti
Türkiye 3 petrol kuyusu keşfetti
Türk SİHA'ları dünyanın radarında
Türk SİHA'ları dünyanın radarında
SİDA’nın özellikleri neler?
SİDA’nın özellikleri neler?
Türk SİHA’larının başarısı göz dolduruyor
Türk SİHA’larının başarısı göz dolduruyor
Polonya'da gündem Türk SİHA'ları
Polonya'da gündem Türk SİHA'ları
Türk SİHA'ları Avrupa semalarında!
Türk SİHA'ları Avrupa semalarında!
Türkiye'de bir ilk! Yeni nesil füzeler işte burada hazırlanıyor
Türkiye'de bir ilk! Yeni nesil füzeler işte burada hazırlanıyor
Rekabet Kurumu’ndan WhatsApp açıklaması
Rekabet Kurumu’ndan WhatsApp açıklaması
Türkiye gücüne güç kattı! Testi başarıyla geçti
Türkiye gücüne güç kattı! Testi başarıyla geçti
Yerli radar sistemi üretti
Yerli radar sistemi üretti
Daha Fazla Video Göster