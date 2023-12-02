ASELSAN’ın test merkezi dünyada tek

ASELSAN, Ankara'da yerli ve milli imkanlarla üretilen hava savunma sistemlerinin test edilebilmesi için bir merkez kurdu. 2022 yılında hizmete açılan bu merkezde, Türkiye'nin gücüne güç katacak tüm hava savunma sistemleri gerçekçi senaryolar ile test ediliyor. A Haber muhabiri Murat Sekban ve kameramanı Taşkın Ural, o tesise girdi ve test süreçlerini sizler için görüntüledi.