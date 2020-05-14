14 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları ASELSAN'dan Türkiye'de bir ilk! Sivas'ta üretiliyor 8 ülkeye ihraç ediliyor |Video

ASELSAN'dan Türkiye'de bir ilk! Sivas'ta üretiliyor 8 ülkeye ihraç ediliyor |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2020 18:10
Güncelleme:14.05.2020 18:10
ASELSAN Sivas’ta ürettiği milli mercek sistemleri ile Türkiye’de bir ilki başarıp dünyada ise sayılı firmalar arasına girmeyi başardı. 5 mikron toleransla savunma sanayisinde kullanın dürbün ve görüntüleme sistemlerine mercek üreten ASELSAN, bu alanda elde ettiği başarı ile 8 ülkeye ihracat yapıyor.

ASELSAN'ın Sivas fabrikasında ileri teknoloji ile taşlama, parlatma, merkezleme ve ölçme işlemleri yapılabiliyor. 10 bin sınıfı temiz oda koşullarında optik malzemeler üzerine fiziksel buharlandırma yöntemi ile ince film kaplama testlerinde yüzde 96'dan fazla geçirgenlik sağlanabiliyor. Aynı zamanda yüzde 98'dan fazla yansıtma değeri elde edilirken 5 mikron tolerans hassasiyetle üretim sağlanıyor. Elde edilen ürünler yerli silahların, tüfek üstü dürbün, gece görüş dürbünleri ve termal silah dürbünlerinde kullanılıyor.

MİLLİ UYDULARIN MERCEKLERİ SİVAS'TA ÜRETİLECEK
ASELSAN Sivas Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Osman Yıldırım, gerçekleştirdikleri üretimle Türkiye'de ilk dünyada ise sayılı firmalar arasına girmeyi başardıklarını, hedeflerinin milli uyduların merceklerini de üretmek olduğunu söyledi. Yıldırım, "Burada üretilen ürünlerimizin tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinde şuanda kullanılmakta, tüm operasyonlarda kullanılmaktadır. Üretimimiz artarak devam ediyor. Bizim buradaki amacımız Sivas'ı bir mercek üssü yapmaktır. ARGE'ye ağırlık veriyoruz. Yeni ürünlerimizin çalışmaları bitmek üzere. Yakında kamuoyu ile paylaşacağımız ürünlerimiz var. Sivas'ta oluşturduğumuz kümelenme ile Sivas'ı savunma sanayinde ve mercek konusunda söz sahibi yapacağız. Kısacası Sivas bir teknoloji ürünleri üreten bir merkez olacak. ASELSAN burada bir yol gösterici oluyor. Bizim hedefimiz inşallah Türkiye'nin yaptığı milli uyduların merceklerini burada üretmek. Şuanda o tür çalışmalarımız var. Çeşitli ARGE çalışmalarımız var. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin, askerlerimizin bizim burada üretilen yüzde yüz yerli ve milli ürünlerimizi kullanmalarında da hepimiz mutlu oluyoruz ve gurur duyuyoruz" dedi.

YERLİ SİLAHLARIN MİLLİ GÖZLERİNİ ÜRETİYORLAR
Yerli ve milli silahların dürbün sistemlerinin Sivas'ta üretildiğini kaydeden Yıldırım, "Milli Piyade Tüfeğimiz yüzde yüz yerli olarak Türkiye'de üretiliyor. Silah üstü görünür dürbünlerde Sivas'ta üretiliyor. Mehmetçiğimizin elinde bulunan bu silahın tüm aparatları, dürbünleri ve tüfeğin kendisi yüzde yüz yerli ve milli oldu. Tüm ihtiyaçlarını da karşılayacak alt yapımız var. Keskin nişancı olsun, gece görüş, termal ve diğer merceklerin tamamını burada üretebiliyoruz" dedi.

8 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
Yıldırım, milli savunmada kullanılan ürünlerin aynı zamanda 8 ülkeye ihraç edildiğine dikkat çekerek, "Biz ürettiğimiz ürünleri merkez ASELSAN'a gönderiyoruz. ASELSAN'da Dünya'nın muhtelif yerlerine bu ürünlerimizi gönderiyor. Bu ürünlerimiz dünyanın her yerinde kabul görecek kalitede. Yaklaşık 8 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin arasında Almanya gibi Avrupa ülkeleri de var" şeklinde konuştu.

Türkiye'de bir ilk! ASELSAN üretiyor 8 ülkeye ihraç ediliyor
Türkiye'de bir ilk! ASELSAN üretiyor 8 ülkeye ihraç ediliyor
Koronalı hasta yaklaşınca uyarıyor! Türkler üretti
Koronalı hasta yaklaşınca uyarıyor! Türkler üretti
Taşınabilir yerli solunum cihazı üretildi
Taşınabilir yerli solunum cihazı üretildi
Türkiye’den nokta atış! İşte o teknoloji
Türkiye’den nokta atış! İşte o teknoloji
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
Envantere giren İHA-SİHA sayısı 107 oldu
Envantere giren İHA-SİHA sayısı 107 oldu
Türkiye'de corona aşısıyla ilgili flaş gelişme
Türkiye'de corona aşısıyla ilgili flaş gelişme
Bakan Varank canlı yayında açıkladı: Haziran ayında...
Bakan Varank canlı yayında açıkladı: Haziran ayında...
Yerli iletişimin adı: HAVELSAN Diyalog
Yerli iletişimin adı: HAVELSAN Diyalog
1 saniyeden az süren ender anlar
1 saniyeden az süren ender anlar
Üniversite öğrencilerine ücretsiz internet
Üniversite öğrencilerine ücretsiz internet
Bakan Albayrak duyurmuştu! İşte '1 Milyon yazılımcı' projesinin ayrıntıları
Bakan Albayrak duyurmuştu! İşte '1 Milyon yazılımcı' projesinin ayrıntıları
Daha Fazla Video Göster