ASELSAN'dan Türkiye'de bir ilk! Sivas'ta üretiliyor 8 ülkeye ihraç ediliyor |Video

ASELSAN Sivas’ta ürettiği milli mercek sistemleri ile Türkiye’de bir ilki başarıp dünyada ise sayılı firmalar arasına girmeyi başardı. 5 mikron toleransla savunma sanayisinde kullanın dürbün ve görüntüleme sistemlerine mercek üreten ASELSAN, bu alanda elde ettiği başarı ile 8 ülkeye ihracat yapıyor.

ASELSAN'ın Sivas fabrikasında ileri teknoloji ile taşlama, parlatma, merkezleme ve ölçme işlemleri yapılabiliyor. 10 bin sınıfı temiz oda koşullarında optik malzemeler üzerine fiziksel buharlandırma yöntemi ile ince film kaplama testlerinde yüzde 96'dan fazla geçirgenlik sağlanabiliyor. Aynı zamanda yüzde 98'dan fazla yansıtma değeri elde edilirken 5 mikron tolerans hassasiyetle üretim sağlanıyor. Elde edilen ürünler yerli silahların, tüfek üstü dürbün, gece görüş dürbünleri ve termal silah dürbünlerinde kullanılıyor.

MİLLİ UYDULARIN MERCEKLERİ SİVAS'TA ÜRETİLECEK

ASELSAN Sivas Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Osman Yıldırım, gerçekleştirdikleri üretimle Türkiye'de ilk dünyada ise sayılı firmalar arasına girmeyi başardıklarını, hedeflerinin milli uyduların merceklerini de üretmek olduğunu söyledi. Yıldırım, "Burada üretilen ürünlerimizin tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinde şuanda kullanılmakta, tüm operasyonlarda kullanılmaktadır. Üretimimiz artarak devam ediyor. Bizim buradaki amacımız Sivas'ı bir mercek üssü yapmaktır. ARGE'ye ağırlık veriyoruz. Yeni ürünlerimizin çalışmaları bitmek üzere. Yakında kamuoyu ile paylaşacağımız ürünlerimiz var. Sivas'ta oluşturduğumuz kümelenme ile Sivas'ı savunma sanayinde ve mercek konusunda söz sahibi yapacağız. Kısacası Sivas bir teknoloji ürünleri üreten bir merkez olacak. ASELSAN burada bir yol gösterici oluyor. Bizim hedefimiz inşallah Türkiye'nin yaptığı milli uyduların merceklerini burada üretmek. Şuanda o tür çalışmalarımız var. Çeşitli ARGE çalışmalarımız var. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin, askerlerimizin bizim burada üretilen yüzde yüz yerli ve milli ürünlerimizi kullanmalarında da hepimiz mutlu oluyoruz ve gurur duyuyoruz" dedi.

YERLİ SİLAHLARIN MİLLİ GÖZLERİNİ ÜRETİYORLAR

Yerli ve milli silahların dürbün sistemlerinin Sivas'ta üretildiğini kaydeden Yıldırım, "Milli Piyade Tüfeğimiz yüzde yüz yerli olarak Türkiye'de üretiliyor. Silah üstü görünür dürbünlerde Sivas'ta üretiliyor. Mehmetçiğimizin elinde bulunan bu silahın tüm aparatları, dürbünleri ve tüfeğin kendisi yüzde yüz yerli ve milli oldu. Tüm ihtiyaçlarını da karşılayacak alt yapımız var. Keskin nişancı olsun, gece görüş, termal ve diğer merceklerin tamamını burada üretebiliyoruz" dedi.

8 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Yıldırım, milli savunmada kullanılan ürünlerin aynı zamanda 8 ülkeye ihraç edildiğine dikkat çekerek, "Biz ürettiğimiz ürünleri merkez ASELSAN'a gönderiyoruz. ASELSAN'da Dünya'nın muhtelif yerlerine bu ürünlerimizi gönderiyor. Bu ürünlerimiz dünyanın her yerinde kabul görecek kalitede. Yaklaşık 8 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin arasında Almanya gibi Avrupa ülkeleri de var" şeklinde konuştu.