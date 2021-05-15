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ASELSAN rakip tanımıyor! İşte yeni silahlarımız

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Giriş: 15.05.2021 13:24
Güncelleme:15.05.2021 13:30
Türk savunma sanayisinin lider şirketi ASELSAN, 20 ülkede kullanılan uzaktan komutalı silah sistemleriyle ulaştığı başarıyı yeni ürünlerle daha da artırmayı amaçlıyor. Geçen yıl uzaktan komutalı silah sistemleri için yeni sözleşmeler imzalayan ASELSAN deniz platformları için yeni nesil, hafif ve küçük Stamp-2L'yi geliştiriyor - Sarp'ın yeni versiyonları Sarp-Zafer ve Sarp-L ile Nefer, farklı silah sistemler ve konseptlerde kullanım için hazırlanıyor.
ASELSAN rakip tanımıyor! İşte yeni silahlarımız
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