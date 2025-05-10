11 Mayıs 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Teknoloji Videoları Artık gündüz de telefona sızıyorlar! Uzaktan erişimle bilgi kopyalıyorlar
Artık gündüz de telefona sızıyorlar! Uzaktan erişimle bilgi kopyalıyorlar

Artık gündüz de telefona sızıyorlar! Uzaktan erişimle bilgi kopyalıyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2025 23:27
Dolandırıcılar, hedeflerindeki kişinin özellikle uykuda olduğu gece saatlerinde telefonlarına sızıyordu. Daha önce de pek çok kez ekrana getirmiştik... Artık hiçbir şeyden çekinmiyor ve korkmuyor olacaklar ki, günün her anında işe koyuluyorlar. O kirli tuzağa düşmemek için bakın ne yapmak gerekiyor?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Artık gündüz de telefona sızıyorlar! Uzaktan erişimle bilgi kopyalıyorlar
Artık gündüz de telefona sızıyorlar!
Artık gündüz de telefona sızıyorlar!
Atatürk Havalimanı teknopark oldu
Atatürk Havalimanı teknopark oldu
Yanan araçlara teknolojik çözüm!
Yanan araçlara teknolojik çözüm!
Yerli ve milli hız tespit radar cihazı
Yerli ve milli hız tespit radar cihazı
Yerli kalp-akciğer makinesi geliştirildi
Yerli kalp-akciğer makinesi geliştirildi
Türkiye’nin en yeni İHA’sı BULUT
Türkiye’nin en yeni İHA’sı “BULUT”
Türk Yıldızları KKTC semalarında
Türk Yıldızları KKTC semalarında
Geleceğin başladığı yer: Bilişim Vadisi
Geleceğin başladığı yer: Bilişim Vadisi
Bayraktar AKINCI SİHA TEKNOFEST’te
Bayraktar AKINCI SİHA TEKNOFEST'te
KKTC’de TEKNOFEST rüzgarı!
KKTC’de TEKNOFEST rüzgarı!
KKTC’de TEKNOFEST rüzgarı
KKTC’de TEKNOFEST rüzgarı
Avrupa’da kesintinin nedeni siber saldırı mı?
Avrupa'da kesintinin nedeni siber saldırı mı?
Daha Fazla Video Göster