Artık gündüz de telefona sızıyorlar! Uzaktan erişimle bilgi kopyalıyorlar

Dolandırıcılar, hedeflerindeki kişinin özellikle uykuda olduğu gece saatlerinde telefonlarına sızıyordu. Daha önce de pek çok kez ekrana getirmiştik... Artık hiçbir şeyden çekinmiyor ve korkmuyor olacaklar ki, günün her anında işe koyuluyorlar. O kirli tuzağa düşmemek için bakın ne yapmak gerekiyor?

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