Ankara Üniversitesinde 3D yazıcıyla gıda üretildi

Ankara Üniversitesinde, yutma güçlüğü (disfaji) çeken bireyler için 3 boyutlu (3D) gıda yazıcıları kullanılarak fonksiyonel gıda üretimi yapıldı.

Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kezban Candoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projelerinin "TÜBİTAK 1001 Programı" kapsamında desteklendiğini söyledi.

Proje kapsamında, 3D gıda yazıcıları kullanarak yutma güçlüğü çeken bireyler için fonksiyonel gıda ürettiklerini dile getiren Candoğan, "Gıda yazıcıları, bilgisayar destekli bir programda çalıştığı için plastik veya doğal olmayan yapay bir ürün olarak düşünülebilir ama böyle değil. Çok doğal ürünler, insanların günlük yaşamında tükettikleri gıdaları kullandık." diye konuştu.

Candoğan, 3D yazıcılarda, yazdırılmak istenen materyalin bileşimine giren içeriklerin katmanlı biriktirme yöntemiyle basıldığını, bunu yaparken de yazılım destekli programların kullanıldığını anlattı.