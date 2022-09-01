01 Eylül 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ANALİZ - Yerli ve milli silahlar neden hedefte? Muhalefetin SİHA rahatsızlığının sebebi ne?
Türkiye savunma sanayiinde devrim yaptı, bir dönem en basit askeri malzemeleri dahi ithal eden ülke, özellikle insansız hava araçlarında dünyanın önde gelen üreticilerinden oldu. İşte bu durum yine birilerini rahatsız etti, tehditler de başladı buna yine CHP öncülük etti.