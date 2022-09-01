01 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları ANALİZ - Yerli ve milli silahlar neden hedefte? Muhalefetin SİHA rahatsızlığının sebebi ne?

ANALİZ - Yerli ve milli silahlar neden hedefte? Muhalefetin SİHA rahatsızlığının sebebi ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2022 08:38
Türkiye savunma sanayiinde devrim yaptı, bir dönem en basit askeri malzemeleri dahi ithal eden ülke, özellikle insansız hava araçlarında dünyanın önde gelen üreticilerinden oldu. İşte bu durum yine birilerini rahatsız etti, tehditler de başladı buna yine CHP öncülük etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muhalefetin SİHA rahatsızlığının sebebi ne?
Muhalefetin SİHA rahatsızlığının sebebi ne?
Savunma Sanayii Başkanı A Haber’de
Savunma Sanayii Başkanı A Haber'de
SOM seyir füzesinin özellikleri neler?
SOM seyir füzesinin özellikleri neler?
TEKNOFEST Samsun’da başladı
TEKNOFEST Samsun'da başladı
İMECE’nin yolculuğu ne zaman başlayacak?
İMECE'nin yolculuğu ne zaman başlayacak?
MASAK’tan TikTok’a inceleme
MASAK'tan TikTok'a inceleme
‘TEKNOFEST Karadeniz’ kapılarını açıyor!
‘TEKNOFEST Karadeniz’ kapılarını açıyor!
AKINCI TİHA’da hangi silahlar var?
AKINCI TİHA'da hangi silahlar var?
AKINCI TİHA 9 silahıyla havalandı
AKINCI TİHA 9 silahıyla havalandı
TikTok uygulaması özel bilgileri izliyor!
TikTok uygulaması özel bilgileri izliyor!
Akıllı cihazlar kişisel verileri topluyor mu?
Akıllı cihazlar kişisel verileri topluyor mu?
Rusya savaş robotunu tanıttı
Rusya savaş robotunu tanıttı
Daha Fazla Video Göster