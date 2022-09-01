ANALİZ - Yerli ve milli silahlar neden hedefte? Muhalefetin SİHA rahatsızlığının sebebi ne?

Türkiye savunma sanayiinde devrim yaptı, bir dönem en basit askeri malzemeleri dahi ithal eden ülke, özellikle insansız hava araçlarında dünyanın önde gelen üreticilerinden oldu. İşte bu durum yine birilerini rahatsız etti, tehditler de başladı buna yine CHP öncülük etti.

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