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Amerika'da şampiyonluk kazanan İTÜNOM takımı

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Giriş: 12.08.2023 12:02
Amerika'da düzenlenen dünyanın en prestijli İHA yarışmasında Türkiye’yi temsil eden İTÜNOM takımı. Birinci olarak bizleri gururlandırmışlardı. İşte o takımdaki genç yetenekler.
Amerika’da şampiyonluk kazanan İTÜNOM takımı
Amerika'da şampiyonluk kazanan İTÜNOM takımı
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