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Altındağ Bilim Merkezi ne zaman açılıyor ?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.11.2023 16:54
Ankara tam donanımlı ve kapsamlı bir bilim merkezine sahip oluyor. Bilim ve teknolojide farkındalık oluşturacak bilim merkezinde neler olacak? Detayları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal ve konuğu Asım Balcı aktardı.
Altındağ Bilim Merkezi ne zaman açılıyor ?
Altındağ Bilim Merkezi ne zaman açılıyor ?
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