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Akıncı bu kez 'Gökçe' ile vurdu: 455 kilogram ile tam isabet!

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Giriş: 22.12.2022 22:25
Bayraktar Akıncı TİHA, milli ve özgün olarak geliştirilen Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Akıncı, gövde altında taşıdığı Gökçe Güdüm Kiti'ne sahip 1.000 librelik MK-83 (Yaklaşık 455 kilogram) ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.
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