18 Ağustos 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Akıllı cihazlar kişisel verileri topluyor mu?
Telefon, bilgisayar, temizlik robotu gibi akıllı cihazlar gündelik yaşamın vazgeçilmezi. Ancak bu cihazlar, kişisel verileri kullanarak kullanıcıyı gözetliyor. Peki, elde edilen bu veriler bize karşı kullanılabilir mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin ve konuğu Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar aktardı.