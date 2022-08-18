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Akıllı cihazlar kişisel verileri topluyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.08.2022 15:47
Telefon, bilgisayar, temizlik robotu gibi akıllı cihazlar gündelik yaşamın vazgeçilmezi. Ancak bu cihazlar, kişisel verileri kullanarak kullanıcıyı gözetliyor. Peki, elde edilen bu veriler bize karşı kullanılabilir mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin ve konuğu Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar aktardı.
Akıllı cihazlar kişisel verileri topluyor mu?
Akıllı cihazlar kişisel verileri topluyor mu?
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