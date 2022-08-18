Akıllı cihazlar kişisel verileri topluyor mu?

Telefon, bilgisayar, temizlik robotu gibi akıllı cihazlar gündelik yaşamın vazgeçilmezi. Ancak bu cihazlar, kişisel verileri kullanarak kullanıcıyı gözetliyor. Peki, elde edilen bu veriler bize karşı kullanılabilir mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin ve konuğu Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar aktardı.