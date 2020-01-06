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06.01.2020

ABD'ye kritik F-35 mesajı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin F-35 projesinde Türkiye'den aldığı ürünlerle ilgili üretimi durdurması halinde bunun hukuki sonuçları olacağını bildirdi. Demir, 2020 yılının savunma sanayii yılı olacağı mesajını verdi, güvenlik güçlerine teslim edilecek son teknoloji ürünleri de açıkladı.

Türk Savunma Sanayii 2020 yılında şaha kalkacak, yatırım çalışmaları artacak teslimatlar hızlanacak. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı projelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin F-35 projesinde Türkiye'den aldığı ürünlerle ilgili üretimi durdurması halinde bunun hukuki sonuçları olacağını ifade eden Demir,
Altay tankında ise henüz güç paketi bulunamadığı için 18 aylık sürenin başlamadığını bildirdi.

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