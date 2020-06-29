A Haber ilk yerli tünel açma makinesi Lale'nin üretildiği fabrikaya girdi |Video

Türkiye dünyada 8 ülkenin yapabildiğini yaptı ve ilk yerli tünel makinesi Lale'nin üretiminde sona yaklaştı. A Haber ekibinden Rüya Akkuş, Ankara'da yeni makineler için üretime devam eden Lale'nin fabrikasını inceledi. Peki ilk yerli tünel açma makinesine neden "Lale" adı verildi? İşte yerli tünel açma makinesiyle ilgili tüm merak edilenler...

İlk yerli tünel açma makinesini üreten şirketin yönetim kurulu başkanı Özgür Savaş Özüdoğdu, neden Lale ismini verdiklerini A Haber'de açıkladı. Özüdoğdu, "İlk kadın valimizin ismi Lale'dir. Biz tünel açma makinelerimize anaç isimler veriyoruz." dedi. 2016-17 yılları arasında 230 ve 250 milyon toplamda 480 milyon metro, hızlı tren tünel projelerinden bu makineleri kullanmak için ithalat yapıldığını söyleyen Özüdoğdu, bu açığı TÜBİTAK'tan aldıkları destekle kapatıp, bu dışarıya giden kaynakları yurt içinde kalmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Özüdoğdu, bu makineleri dünya genelinde üreten 8 ülkeden birisi olduklarını ifade etti.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle geliştirilen yerli ve milli tünel açma makinesi LALE, "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi" ile görücüye çıkmıştı.

HALK ARASINDA "KÖSTEBEK" DİYE ADLANDIRILIYOR

Halk arasında tünel açma makineleri "köstebek" olarak da adlandırılıyor. E-Berk AŞ'nin ürettiği Türkiye'nin ilk yerli ve milli tünel açma makinesi, 2017 yılında tanıtıldı.

Makine, 3,25 metre çapında, 92 metre boyunda, 175 ton ağırlığında ve 800 KVA gücünde. Makinenin diğer özellikleri ise şöyle: Tork: 534- 981 kNm, İtki Kuvveti: 10680kN.

Türk mühendisler tarafından tasarlanan makine, TÜBİTAK desteğiyle ortaya çıktı.

Kara yolları ve raylı sistemlerin yapımı, havzalar arası su transferleri için bu makinelere ihtiyaç duyuluyor.