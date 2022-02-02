2023’e milli teknoloji hamlesiyle gidilecek! Türkiye’nin teknoloji ajandası hazır

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılına tüm hatlarıyla hazırlanıyor. Onlardan biri de sanayi alanında atılacak adımlar. Kriter Dergi'ye konuşan Sanayi Bakanı Mustafa Varank projelerden bahsetti 2022 yılı sonuna doğru TOGG'un ilk seri üretim aracının üretim bandından ineceğini söyledi, "2023 yılında ise vatandaşların beğenisine sunulacak" dedi. Bu arada Türkiye uzay yarışında da "Ben buradayım" diyecek. Varank Ay'a sert iniş tarihini paylaştı "2030'da Ay'dayız" dedi.

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