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13 projenin AR-GE çalışması için imzalar atıldı! Yerlilik ve millilik vurgusu

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Giriş: 27.01.2022 16:44
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2021 yılında başlatılan Araştırma ve Geliştirme Projeleri imza törenine katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan İsmail Demir, "Kendi ürünümüzü üretmek mecburiyetindeyiz" dedi. Törende 13 projenin AR-GE çalışması için imzalar atıldı.
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13 projenin imzası atıldı!
13 projenin imzası atıldı!
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