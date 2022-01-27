13 projenin AR-GE çalışması için imzalar atıldı! Yerlilik ve millilik vurgusu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2021 yılında başlatılan Araştırma ve Geliştirme Projeleri imza törenine katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan İsmail Demir, "Kendi ürünümüzü üretmek mecburiyetindeyiz" dedi. Törende 13 projenin AR-GE çalışması için imzalar atıldı.

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