ZTK'da son 16 turu maç programı belli oldu! Büyükler arasında ilk maçı Galatasaray son maçı Fenerbahçe oynayacak! İşte ZTK maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı açıklandı. Programa göre dört büyüklerden Galatasaray 17 Ocak Salı günü, Beşiktaş ve Trabzonspor 18 Ocak Çarşamba, Fenerbahçe ise 19 Ocak Perşembe günü maçlarını oynayacak. İşte detaylar...