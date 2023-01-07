07 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları ZTK'da son 16 turu maç programı belli oldu! Büyükler arasında ilk maçı Galatasaray son maçı Fenerbahçe oynayacak! İşte ZTK maç takvimi

ZTK'da son 16 turu maç programı belli oldu! Büyükler arasında ilk maçı Galatasaray son maçı Fenerbahçe oynayacak! İşte ZTK maç takvimi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2023 10:35
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı açıklandı. Programa göre dört büyüklerden Galatasaray 17 Ocak Salı günü, Beşiktaş ve Trabzonspor 18 Ocak Çarşamba, Fenerbahçe ise 19 Ocak Perşembe günü maçlarını oynayacak. İşte detaylar...
ZTK’da son 16 turu maç programı belli oldu
ZTK'da son 16 turu maç programı belli oldu
Eski Beşiktaşlılar birbirine girdi!
Eski Beşiktaşlılar birbirine girdi!
Dünyanın en tehlikeli sporlarından! O ilimizde...
Dünyanın en tehlikeli sporlarından! O ilimizde...
Ronaldo için yeni iddia!
Ronaldo için yeni iddia!
Korner direği silah sayıldı
Korner direği silah sayıldı
Icardi derbiye yetişecek mi?
Icardi derbiye yetişecek mi?
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Ronaldo eleştirilere ilk kez yanıt verdi
Ronaldo eleştirilere ilk kez yanıt verdi
Antalyaspor’un golü ofsayt mı?
Antalyaspor’un golü ofsayt mı?
Suudi Arabistan’da Ronaldo çılgınlığı!
Suudi Arabistan'da Ronaldo çılgınlığı!
TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
VAR kayıtları açıklandı!
VAR kayıtları açıklandı!
Daha Fazla Video Göster