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ZTK çeyrek final: Ankaragücü geriden geldi Lamine Diack ile öne geçti | Ankaragücü 2 - 1 Trabzonspor

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Giriş: 04.04.2023 22:26
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü, 69. dakikada Diack'ın attığı golle Trabzonspor karşısında 2-1 öne geçti.
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