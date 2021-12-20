20 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Zorbay Küçük'ün savunması ortaya çıktı! 'Go lan' değil 'go away...'

Zorbay Küçük'ün savunması ortaya çıktı! 'Go lan' değil 'go away...'

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2021 09:48
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Emre Belözoğlu ile çıkışa geçen Medipol Başakşehir'i konuk etti. Kritik mücadele 1-1'lik skorla sona ererken, karşılaşma sonrası ortaya atılan iddialar 90 dakikanın önüne geçti. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş'in suçlamaları, Berkan Kutlu'nun açıklamaları ve Fatih Terim'in konuşmasının ardından TFF inceleme başlattı. 29 yaşındaki genç hakem Zorbay Küçük'ün savunması ve temsilci raporları ortaya çıktı.
Zorbay Küçük’ün savunması ortaya çıktı!
Zorbay Küçük'ün savunması ortaya çıktı!
Kocadağ’dan derbi sonrası Fırat Aydınus’a tepki!
Kocadağ'dan derbi sonrası Fırat Aydınus'a tepki!
Toroğlu’dan Pereira’ya şok sözler! Maçı vermek istiyor
Toroğlu'dan Pereira'ya şok sözler! "Maçı vermek istiyor"
Derbi sonrası tribünler Ali Koç’u istifaya davet etti
Derbi sonrası tribünler Ali Koç'u istifaya davet etti
Maç sonu ortalık karıştı! Polis havaya ateş açtı
Maç sonu ortalık karıştı! Polis havaya ateş açtı
Fatih Terim’den Galatasaray Başakşehir maçı hakemine sert tepki: Bak Zorbay Küçük kardeş... Video izle
Fatih Terim'den Galatasaray Başakşehir maçı hakemine sert tepki: Bak Zorbay (Küçük) kardeş... Video izle
Fenerbahçe-Beşiktaş karşı karşıya geliyor
Fenerbahçe-Beşiktaş karşı karşıya geliyor
Trabzonspor’un büyüklüğünü gösterdik
"Trabzonspor'un büyüklüğünü gösterdik"
Şile’nin 70 yıllık kulübü
Şile’nin 70 yıllık kulübü
Derbi ne zaman?
Derbi ne zaman?
Canlı yayında Galatasaray TFF’ye başvuracak
Canlı yayında Galatasaray TFF'ye başvuracak
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hakem Küçük...
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hakem Küçük...
Daha Fazla Video Göster