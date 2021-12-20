Zorbay Küçük'ün savunması ortaya çıktı! 'Go lan' değil 'go away...'

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Emre Belözoğlu ile çıkışa geçen Medipol Başakşehir'i konuk etti. Kritik mücadele 1-1'lik skorla sona ererken, karşılaşma sonrası ortaya atılan iddialar 90 dakikanın önüne geçti. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş'in suçlamaları, Berkan Kutlu'nun açıklamaları ve Fatih Terim'in konuşmasının ardından TFF inceleme başlattı. 29 yaşındaki genç hakem Zorbay Küçük'ün savunması ve temsilci raporları ortaya çıktı.