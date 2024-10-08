08 Ekim 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Zonguldak Kömürspor - Kırıkkalespor 0-2 | Gol: Serhat Tunç
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 2. Tur maçında Zonguldak Kömürspor ile Kırıkkalespor karşı karşıya geldi. Kırıkkalespor karşılaşmanın 35. dakikasında Yıldıray Koçal'ın ortasında fırsatçılığını konuşturan Serhat Tunç'un kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. işte Kırıkkalespor'u Zonguldak Kömürspor karşısında 2 - 0 öne geçiren gol.