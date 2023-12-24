Zirve yarışında dev derbi! Nefesler tutuldu!

Türkiye artık Süper Lig'in 18.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçti. Dev mücadele öncesi heyecan doruktayken Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan Yandaş cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda ise Davinson Sanchez ve Ziyech'in durumu maç saatinde belli olacak.