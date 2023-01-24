24 Ocak 2023, Salı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı! Dev derbinin ayak sesleri...
Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları bugün saat 14.00’te Turkuvaz Medya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Çeyrek final tek, yarı final çift maç eleme usulüne göre oynanacak.