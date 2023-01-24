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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı! Dev derbinin ayak sesleri...

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Giriş: 24.01.2023 11:22
Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları bugün saat 14.00’te Turkuvaz Medya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Çeyrek final tek, yarı final çift maç eleme usulüne göre oynanacak.
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