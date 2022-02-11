11 Şubat 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, Beşiktaş-Göztepe maçının oynanmasıyla birlikte sona erdi. Son çeyrek finalist Beşiktaş olurken, çeyrek final ve yarı finalin kura çekimi heyecanı bugün 14.30'da Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde yapıldı. Eşleşmelerin belirleneceği kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlandı. Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakibi Antalyaspor oldu. Beşiktaş ta çeyrek finalde Kayserispor'la eşleşti.