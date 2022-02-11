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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura heyecanı

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Giriş: 11.02.2022 15:20
Güncelleme:11.02.2022 15:21
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, Beşiktaş-Göztepe maçının oynanmasıyla birlikte sona erdi. Son çeyrek finalist Beşiktaş olurken, çeyrek final ve yarı finalin kura çekimi heyecanı bugün 14.30'da Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde yapıldı. Eşleşmelerin belirleneceği kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlandı. Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakibi Antalyaspor oldu. Beşiktaş ta çeyrek finalde Kayserispor'la eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası’nda kura heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı
ZTK çeyrek ve yarı final eşleşmeleri
ZTK çeyrek ve yarı final eşleşmeleri
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