Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı Alanyaspor - Antalyaspor ÖZET İZLE

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması Antalya derbisine sahne oldu. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Alanyaspor, rövanş karşılaşmasında rakibini 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Alanyaspor'da Papiss Cisse attığı 3 golle maça damga vurdu. Bu sonuçla beraber Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Trabzonspor - Alanyaspor oldu. Alanyaspor - Antalyaspor maçının özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.