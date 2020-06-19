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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı Alanyaspor - Antalyaspor ÖZET İZLE

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Giriş: 19.06.2020 01:27
Güncelleme:19.06.2020 01:27
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması Antalya derbisine sahne oldu. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Alanyaspor, rövanş karşılaşmasında rakibini 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Alanyaspor'da Papiss Cisse attığı 3 golle maça damga vurdu. Bu sonuçla beraber Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Trabzonspor - Alanyaspor oldu. Alanyaspor - Antalyaspor maçının özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.
Alanyaspor 4 - 0 Antalyaspor MAÇ ÖZETİ İZLE
Alanyaspor 4 - 0 Antalyaspor MAÇ ÖZETİ İZLE
Alanyaspor 4 - 0 Antalyaspor Erman Toroğlu Maç Sonu Yorumları
Alanyaspor 4 - 0 Antalyaspor Erman Toroğlu Maç Sonu Yorumları
Alanyaspor 4 - 0 Antalyaspor Erman Toroğlu Maç Sonu Yorumları
Alanyaspor 4 - 0 Antalyaspor Erman Toroğlu Maç Sonu Yorumları
Alanyaspor 4 - 0 Antalyaspor Erol Bulut Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Alanyaspor 4 - 0 Antalyaspor Erol Bulut Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Alanyaspor 4 - 0 Antalyaspor Erol Bulut Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Alanyaspor 4 - 0 Antalyaspor Erol Bulut Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Alanyaspor 4 - 0 Antalyaspor Tamer Tuna Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Alanyaspor 4 - 0 Antalyaspor Tamer Tuna Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Papiss Cisse'nin 3 golü
Papiss Cisse'nin 3 golü
Aytemiz Alanyaspor: 3 - Antalyaspor: 0 Cisse
Aytemiz Alanyaspor: 3 - Antalyaspor: 0 (Cisse)
Aytemiz Alanyaspor: 2 - Antalyaspor: 0 Ceyhun Gülselam
Aytemiz Alanyaspor: 2 - Antalyaspor: 0 (Ceyhun Gülselam)
Aytemiz Alanyaspor: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 Papiss Cisse
Aytemiz Alanyaspor: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (Papiss Cisse)
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: Adımızı Finale Yazdırmak İstiyoruz
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Alanyaspor Antalyaspor maçı CANLI İZLE
Alanyaspor Antalyaspor maçı CANLI İZLE
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