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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile öne geçti | MKE Ankaragücü 0 - 1 Trabzonspor

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Giriş: 04.04.2023 21:41
Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'nün konuğu olan Trabzonspor, 22. dakikada Abdülkadir Ömür'ün attığı gol ile öne geçti.
Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile öne geçti
Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile öne geçti
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